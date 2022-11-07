Чистая прибыль Moderna в III квартале упала на 68%

Доходы Moderna в III квартале составили 3,36 млрд долл., что на 32% меньше, чем за тот же период 2021 года. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 1,04 млрд долл. за квартал, что на 68% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вакцина против COVID-19 остается единственным доступным на рынке продуктом Moderna. В сентябре компания запустила в США обновленные вакцины, предназначенные для варианта «Омикрон» BA.5.

Moderna сократила прогнозы по выручке от вакцины в этом году до 18—19 млрд долл. Более ранние прогнозы составляли 21 млрд долл. По словам представителей компании, это связано с проблемами в цепочках поставок, из-за которых поставки вакцин были перенесены на 2023 год.

Генеральный директор Стефан Бансель заявил, что контрактным производителям Moderna, занимающимся фасовкой и упаковкой препаратов, пришлось отложить поставки на сумму от 2 до 3 млрд долл. На это повлиял одновременный выпуск бустеров против «Омикрона» BA.5 в США и бустера против BA.1 для других частей света. Кроме того, флаконы с вакциной теперь содержат пять, а не десять доз, что также стало проблемой для производителей.

«Есть много уроков, которые нужно извлечь. Мы работаем над исправлениями к концу года, чтобы к 2023 году мы были в гораздо лучшем положении», — заявил Бансель.

Недавно Moderna объявила о партнерстве с MSD (в США и Канаде — Merck&Co) для разработки персонализированной противораковой вакцины, данные о которой будут представлены в IV квартале.

Этой зимой компания ждет результатов III фазы испытаний по эффективности кандидатной вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Компания также ожидает данные об иммунном ответе с III фазы испытаний вакцины против гриппа в I квартале 2023 года.