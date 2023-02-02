Чистая прибыль Novartis за прошлый год упала на 91%

Novartis сообщила финансовые результаты за IV квартал 2022 года и за весь год. Согласно официальному отчету, продажи компании за IV квартал упали на 4% до 12,7 млрд долл. Сократились и продажи за весь год, снизившись на 2% до 50,5 млрд долл.

Чистая прибыль за квартал пострадала сильнее всего, она упала на 91% до 1,5 млрд долл. Чистая прибыль за год сократилась на 71% до 7 млрд долл. Это объясняется тем, что в 2022 году компания уже не получала доходов от активов Roche. О том, что Novartis продаст 53,3 млн акций компании на сумму в 21 млрд долл., «ФВ» писал осенью 2021 года.

В то же время прибыль на акцию компании за IV квартал 2022 года составила 1,52 долл., что выше прогноза аналитиков в 1,42 долл. Прибыль на акцию выросла на 9% по сравнению с IV кварталом предыдущего года. Однако прибыль на акцию за целый год снизилась на 3%.

В IV квартале продажи «Гилениа» для лечения рассеянного склероза снизились на 47% до 346 млн долл. Продажи препарата «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии уменьшились на 10% до 309 млн долл. Также упали продажи Cosentyx от псориаза и препарата от миелофиброза Jakavi. Хорошие результаты на рынке показали «Интресто» от хронической сердечной недостаточности, Kesimpta от рассеянного склероза, противораковые «Кискали» и Pluvicto.

Объем продаж дженерикового подразделения Novartis Sandoz в IV квартале снизился на 8% до 2,3 млрд долл. Sandoz планируется выделить в отдельную компанию во второй половине этого года.