Что думают первостольники о наставниках в аптеке

Зачем нужны наставники

Законопроект был внесен в Госдуму в марте. В пояснительной записке к документу сказано, что в СССР опытные специалисты играли важную роль в профессиональной адаптации новых работников и в практической подготовке молодых кадров. Поэтому институт наставничества решили возродить.

Инициативу сенаторов поддержали в правительстве. Предполагается, что наставничество станет формой внутреннего совместительства — те, кто делится опытом и опекает молодежь, будут получать доплату за свои труды.

Как показал опрос «ФВ», подавляющее большинство опрошенных одобряют возрождение института наставничества. По их мнению, наставники нужны, чтобы дать молодому сотруднику знания, которые он не получил в учебном заведении, чтобы делиться опытом в части фармконсультирования, научить тому, как вести себя в коллективе и с посетителями.

«В учебном заведении не получаешь достаточного опыта общения, а когда выходишь за первый стол, возникает множество вопросов. Да и присматривать за молодым специалистом кому-то надо, потому что в нашей работе крайне важно не допускать ошибки».

Чему научит

О наставничестве в контексте профилактики выгорания и предотвращения ошибок писали многие респонденты.

Наставник сможет обучить работе с кассой, поможет понять «роль первостольника в аптеке», отмечали опрошенные.

Важно и то, что новичок будет чувствовать, что он не одинок, у него есть к кому обратиться за информацией, у кого спросить совета. От быстрого процесса адаптации начинающего сотрудника выиграет весь коллектив, констатировали участники опроса.

При этом каждый десятый респондент сказал, что наставники в аптеках вообще не нужны.

«Неблагодарное это дело». «Они (молодежь) сами ученые». «Пусть учатся сами».

Друг и товарищ

У 40% первостольников в начале профессионального пути не было наставника, хотя почти все хотели бы иметь поддержку и опору. Лишь двое респондентов признались, что им наставник не нужен. По словам одного из них, «лучший учитель — свой опыт и ошибки с успехами».

И все же у большинства опрошенных был опытный товарищ, который помогал войти в профессию и которому они благодарны до сих пор.

«Увы, сейчас таких бескорыстных, преданных своему делу людей не встретишь». «В самом начале пути были коллеги, которые помогали найти препарат, проконсультировать по кассовой дисциплине, грамотно сделать рекомендацию клиенту».

Взять под крыло

70% опрошенных первостольников готовы стать «маяком» для молодежи. При этом каждый десятый согласился бы выполнять такую работу при определенных обстоятельствах. Каких? Большинство хотели бы, чтобы эти обязанности оплачивались.

При этом практически каждый пятый не хотел бы заниматься наставничеством.

«Потому что мне не нравится учить кого-либо чему-либо». «Раньше был наставник, но этот опыт не прижился». «Раньше я делала это бесплатно, но это не оценили».

Еще один респондент указал, что с удовольствием передаст свои знания и опыт, если увидит, что «это студент, который осознанно выбрал профессию, для которого фармация — призвание, а не просто источник дохода».

Цена наставничества

На вопрос, за какую дополнительную плату первостольники взяли бы на себя роль наставника, треть выбрали вариант ответа: «Мне помогали опытные коллеги бесплатно, поэтому я тоже готов делать это безвозмездно».

Более половины оценили свои услуги в сумму до 5 тыс. руб. в месяц. Еще 6% согласятся на доплату в размере до 3 тыс. руб. Такое же число респондентов не хочет даже слышать о наставничестве.

* Опрос проходил на сайте pharmvestnik.ru в разделе «Аптекарь» с 15 марта по 5 апреля 2024 года. В опросе принял участие 71 сотрудник аптек из разных регионов страны.