Цифровые аватары могут заменить привычных спикеров фармкомпаний

Искусственный интеллект (ИИ) преобразует фармацевтический маркетинг. В скором времени цифровые аватары, в основе которых также лежит данная технология, могут стать спикерами отраслевых конференций. Это позволит фармкомпаниям масштабировать проекты с меньшими затратами: финансовыми и временными. Об этом руководитель по цифровому медицинскому маркетингу, Россия и СНГ, Dr. Reddy's Екатерина Саввина рассказала в ходе IV Ежегодной практической конференции «Commercial Excellence в Фарме», которая проходит сегодня в гибридном формате, передает корреспондент «ФВ».

«Мы думаем о том, чтобы сделать пилотный проект с цифровым аватаром, — анонсировала Саввина. — На рынке уже есть агентства, которые предлагают соответствующие варианты. Это может быть воплощение виртуального, несуществующего персонажа, а может — реального лидера мнений. Его можно записать на видео, оцифровать, а затем создавать фрагменты видео для нужд фармкомпании без проведения дополнительных съемок».

С юридической точки зрения это может быть непросто, призналась эксперт, но высказала надежду, что в ближайшее время Dr. Reddy's сделает такой кейс и на следующей конференции сможет представить полученные результаты.

Саввина также продемонстрировала пример такого аватара, которого она изготовила самостоятельно для конференции для врачей. В итоге она не стала его использовать, так как ее не удовлетворило качество мимики диджитал-спикера. Тем не менее, по ее мнению, у технологии есть потенциал для масштабирования и удешевления проектов. А для тех коллег, кто еще не знаком с ИИ, она разработала авторский курс по теме преобразования фармацевтического маркетинга с помощью нейросетей, в рамках которого можно попробовать сделать собственных цифровых аватаров и чат-ботов.