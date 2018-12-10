Дан старт клиническим испытаниям антитромбоцитарного препарата, разработанного в Волгограде

10:21
19 декабря 2018

Екатерина Погонцева

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Фото: Екатерина Погонцева

Минздрав РФ дал разрешение на клинические исследования отечественного антитромбоцитарного препарата. Его разработали ученые Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского госмедуниверситета.

Болезни системы кровообращения занимают одну из лидирующих позиций в структуре причин смертности населения. Тромбообразование играет ключевую роль в развитии ишемических нарушений в различных органах и системах организма, а потому антитромбоцитарные препараты являются неотъемлемой частью современной терапии атеротромбоза и его осложнений в кардиологической, неврологической, сосудистой и хирургической клиниках. Однако многие лекарственные средства отличаются большим количеством побочных эффектов. К тому же в последнее время медики констатируют рост случаев резистентности пациентов к ним.

«Препарат, разработанный в Волгограде, не токсичен и практически не имеет побочных действий, – рассказал ректор ВолгГМУ, главный внештатный специалист - клинический фармаколог Минздрава РФ Владимир Петров. – Доклинические исследования показали его эффективность».

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