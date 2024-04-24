Дебиторская задолженность аптечной сети «Классика» выставлена на торги

Дебиторская задолженность обанкротившейся аптечной сети «Классика» выставлена на публичные торги, сообщает «Коммерсантъ». Конкурсный управляющий ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» Валерий Стародумов выставил на открытый аукцион дебиторскую задолженность на общую сумму 509 млн руб.

Должниками числятся бывший учредитель компании Вячеслав Штеркель и экс-руководитель Александр Ширеков, с которых суд взыскал убытки, причиненные сети. Начальная цена лотов — 228,5 млн и 280,6 млн руб. соответственно.

Аукцион будет проходить с шагом 5% от начальной стоимости, заявку на участие можно подать до 6 мая. Торги пройдут 14 мая. Потенциальным участникам необходимо внести задаток 20% от начальной цены.

В 2017 году ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» была признана банкротом, а накануне процедуры конкурсный управляющий обвинил бизнесменов в проведении сомнительных сделок. Размер долга перед 98 кредиторами составил 970,5 млн руб.

В июне 2023 года Арбитражный суд Челябинской области постановил взыскать с экс-руководства сети аптек «Классика» долги кредиторам в размере около 295 млн руб. — это оставшаяся субсидиарная задолженность по долгам сети в адрес кредиторов. Ранее часть суммы уже была погашена.

В ходе долгих судебных разбирательств к ответственности в части долгов компании также пытались привлечь бывших владельцев сети аптек: депутата Госдумы Олега Колесникова, его жену и дочь. Тем не менее суд пришел к выводу о непричастности Колесниковых к задолженности.