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Дефицитные препараты для...

Дефицитные препараты для льготников уничтожили из-за истечения срока годности

26.03.2024
14:55
Во Владимирской и Орловской областях лекарства для льготников не поступали в аптеки, а хранились на складах. Впоследствии дефицитные препараты уничтожили из-за истечения сроков годности. Ущерб составил более 70 млн руб., рассказал генпрокурор на коллегии.
Фото: 123rf.com

В результате проверок выявлены факты, когда недоступные для льготников в аптеках лекарства оставались на складах до истечения их срока годности. Об этом генпрокурор Игорь Краснов заявил на коллегии Генпрокуратуры с участием президента.

«Выявлены вопиющие случаи, когда необходимые льготные препараты для людей, страдающих серьезными заболеваниями, были недоступны в аптеках, и вместе с тем годами пылились на складах, а впоследствии уничтожались из-за истечения сроков годности. Например, во Владимирской области причиненный в результате ущерб составил почти 60 млн рублей, в Орловской — 11 млн», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).

Генпрокурор потребовал разобраться с каждым подобным фактом и дать оценку бездеятельности чиновников при организации лекарственного обеспечения населения.

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