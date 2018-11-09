Дело между Bayer и «Натива» о защите патентных прав направлено на повторное рассмотрение

«Разрешение данного спора важно как для фарминдустрии в целом, так и для миллионов российских пациентов, которые должны иметь право пользоваться передовыми научными достижениями», - прокомментировал принятое решение генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ , добавив, что на данный момент восемь компаний находятся в процессе судебных разбирательств с компанией «Натива» по вопросам нарушения их патентных прав.

Исключительные права Bayer на противоопухолевый препарат «Нексавар» действуют до 2022 и 2026 гг.

Судебное противостояние идет с начала нынешнего года, когда компания Bayer Healthcare LLC подала иск в Арбитражный суд Московской области о запрете ООО «Натива» изготавливать и продавать ЛП «Сорафениб-натив». Истец указывал, что в данном препарате используется активное действующее вещество, защищенное патентом, без согласия Bayer как правообладателя.

В Bayer утверждают, что препарат для лечения рака «Сорафениб-натив» - дженерик оригинального ЛП «Нексавар» с действующим веществом «сорафениба тозилат», который зарегистрирован в России и выпущен в коммерческий оборот до истечения срока действия патента на оригинальный ЛП.

1 июня Арбитражный суд Московской области отказал в иске Bayer. При рассмотрении спора суд пришел к выводу, что «при производстве лекарственного препарата «Сорафениб-натив» ответчик использует собственное изобретение…». В мотивировочной части решения также отмечается, что «для определения того, использовано ли другим лицом изобретение, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы…».

В компании Bayer не согласились с данным решением и тем, что в ходе рассмотрения иска суд первой инстанции отказал в проведении патентоведческой экспертизы. Была подана апелляционная жалоба, но 30 июля Десятый Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Адвокат, старший партнер юридической фирмы «Тиллинг Петерс» Екатерина Тиллинг выразила надежду, что при пересмотре дела в суде первой инстанции «проведению патентоведческой экспертизы, которая является абсолютно обоснованным и обычным процессуальным действием для данной категории дел, будет уделено пристальное внимание».