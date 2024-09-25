«Деловая Россия» предложила поднять страховые взносы для малого и среднего бизнеса до двух МРОТ

Общественная организация «Деловая Россия» предложила увеличить с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) порог зарплаты, с которого малый и средний бизнес платит пониженный тариф страховых взносов. Как сообщает РБК, письмо с таким предложением поступило от председателя организации Алексея Репика на имя министра финансов Антона Силуанова в начале сентября. В пресс-службе Минфина журналистам заявили, что письмо находится на рассмотрении.

Цель инициативы — выравнивание параметров налогового регулирования налогоплательщиков. Это должно обеспечить «более справедливые конкуренцию и условия ведения бизнеса», а также способствовать обелению зарплат. Право на пониженный тариф страховых взносов получат ответственные предприятия, а бизнес, практикующий «серые» выплаты, будет лишен льготы. В письме указано, что введенная в 2020 году антикризисная мера выполнила свою функцию.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса была введена льгота по уплате взносов во внебюджетные фонды. Размер страховых взносов с части зарплаты, превышающей МРОТ, был снижен с 30 до 15%. Норма действует и сейчас. С части зарплаты, равной МРОТ, работодатель по-прежнему уплачивает 30% взносов. Из льготных 15% на обязательное пенсионное страхование идет 10 п.п., на обязательное медицинское страхование — 5 п.п.

Минимальный размер оплаты труда — показатель, ниже которого не может быть заработная плата за месяц сотрудника, работающего на полную ставку. МРОТ устанавливается на всей территории России и подлежит ежегодной индексации. Его величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны (в 2024 году прожиточный минимум составляет 15 453 руб. в месяц).

В этом году МРОТ составляет 19 242 руб. В 2025 году его планируют увеличить до 22 440 руб. (на 16,5%), следует из проекта федерального закона, который подготовил Минтруд. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, в 2025 году это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн сотрудников. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тыс. руб.