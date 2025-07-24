Депутат Госдумы Новичков предложил наказывать за критику отечественных товаров

Член Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков (фракция «Справедливая Россия — За правду») предложил ввести в России ответственность за дискредитацию отечественных товаров, сообщает Дума.ТВ со ссылкой на издание «Абзац».

Парламентарий считает, что необоснованная критика российских брендов в публичном пространстве является актом, который противоречит патриотическим чувствам и интересам народа.

«Люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютными во всем: и в потребительских товарах, и в средствах производства. Поэтому необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды», — заявил автор инициативы.

Согласно исследованию «Нижфарм» и центра НАФИ, 78% опрошенных россиян* доверяют отечественным препаратам и рекомендуют их друзьям и родственникам. Уровень доверия к российским производителям в 2025 году вырос на 16% по сравнению с 2024 годом. При выборе лекарств 52% опрошенных обращают внимание на страну-производителя, четверть из них отдает предпочтение российским брендам.

Один из основных факторов предпочтения продукции российских производителей — их доступность. Покупателям нравится низкая цена (54%), положительный опыт использования (37%), широкое распространение в продаже (34%) и стабильное присутствие на рынке (32%).

Ранее в Госдуме уже предлагали усилить меры поддержки отечественных производителей. В феврале депутаты предложили обязать маркетплейсы показывать потребителям сначала товары российского производства. Их намерены расположить на первых пяти позициях каталогов и по результатам поиска. Это должно стимулировать производство и увеличить налоговые поступления в казну.

* Опрошено 2,4 тыс. человек из городов России с населением более 100 тыс.