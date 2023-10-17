Депутат Госдумы объяснил невысокое количество заказов на доставку рецептурных лекарств

В октябре в Госдуме состоялось совещание, на котором обсуждался ход эксперимента по доставке рецептурных лекарств. Зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев прокомментировал «ФВ» небольшое количество заказов.

«Надо понимать, что сейчас объем желающих заказать доставку на дом не настолько велик, чтобы этим занималась каждая аптечная организация», — комментирует депутат.

По мнению Нифантьева, факторами, стоящими на пути востребованности доставки рецептурных лекарств, являются: плюсы возможности фармацевтического консультирования от специалиста и высокая стоимость доставки.

Ранее «ФВ» сообщал о том, что в Госдуме пройдет еще одно совещание по поводу хода эксперимента с представителями бизнеса. Игроки рынка, не единожды высказывающиеся о необходимости масштабирования проекта, надеялись на то, что совещание перерастет в рабочую группу. В итоге, как рассказал «ФВ» источник, заседание не состоялось.

Чего хотели представители бизнеса? Что в итоге обсудили в Госдуме? Как разнятся мнения о ходе эксперимента? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 24 (1123) в материале «Все нормально, заказов нет».