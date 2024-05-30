Депутат Госдумы предложил не учитывать эксклюзивность данных в ряде случаев

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект № 635933-8 о включении изменений в закон № 1-ФЗ от 30.01.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (Закон о гармонизации). Документ подготовил депутат Госдумы Станислав Наумов.

Разработчик документа предлагает исключить возможность применения режима эксклюзивности данных клинических исследований при регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для использования в условиях чрезвычайных ситуаций и пандемий, а также при дефектуре (риске возникновения дефектуры). Автор документа указывает на пробел в законодательстве, связанный с отсутствием прямого регулирования возможности применения режима защиты данных клинических исследований при госрегистрации лекарственных препаратов в случае возникновения дефектуры.

Законом о гармонизации ограничения по использованию режива эксклюзивности данных с 1 сентября будут перенесены в ст. 13 ФЗ-61, регулирующею порядок регистрации лекарств. Законопроектом предлагается исключить их действие на ч. 8 указанной статьи, в которой говорится об особенностях регистрации лекарств в условиях ЧС и при наличии дефектуры.

Целью законопроекта является предотвращение рисков создания искусственной недоступности лекарственных препаратов для населения России, указано в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официальной публикации.