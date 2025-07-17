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Депутат Госдумы предложил...

Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере

17.07.2025
18:55
Дина Коблова
Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. Автор инициативы считает, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников.
Фото: 123rf.com

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запрос, в котором предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. В своем telegram-канале Ткачев объяснил инициативу тем, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников.

По словам депутата, к нему обращаются граждан, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармспециалистов продавать лекарства.

«А вы сами понимаете, что лекарства, продаваемые по рецепту, часто нужны без задержек и промедлений», — заявил Ткачев.

По его словам, в предложении «нет излишней цифровой нагрузки на медицинские учреждения», так как в качестве бланка можно использовать любую подходящую типовую форму. При этом такая мера, по словам автора инициативы, поможет снять нагрузку на всю отрасль.

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