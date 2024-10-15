Депутат Миронов предложил создать государственный маркетплейс для лекобспечения

Председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс, через который можно будет заказывать лекарства с бесплатной доставкой. О предложении рассказали в пресс-службе партии.

«Опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка. Так почему бы не создать такой государственный маркетплейс по торговле лекарствами и медицинскими товарами?» — заявил Миронов.

В марте в Совете Федерации обсудили возможность создания государственного маркетплейса, на котором будут продавать только отечественные товары.

Миронов также заявил, что государство должно либо помогать производителям лекарств налоговыми льготами и дешевыми кредитами, либо брать предприятия под свой контроль. Кроме того, по словам парламентария, «аппетиты» аптечных сетей нужно ограничить и ограничить наценку на лекарства 5%, а жизненно важные препараты продавать вовсе без наценки.

Ранее «Известия» опубликовали информацию о том, что из аптек почти трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Также журналисты заявили о нехватке в аптеках 12 регионов страны эритромицина, в шести регионах — кларитромицина и в пяти — азитромицина. Речь идет в том числе о таких регионах, как Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В Росздравнадзоре отрицают дефектуру, заявив, что «антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье». В гражданский оборот, по данным службы, производителями и импортерами введено столько же лекарств, сколько в среднем было введено в прошлые годы.

Также жители Челябинской области пожаловались в Следственный комитет на необеспечение взрослых с орфанными заболеваниями и детей-инвалидов жизненно необходимым препаратом «Урсофальк». Поставку лекарств, по данным пациентов, приостановили на неопределенный срок, а применение аналогов вызывает побочные реакции. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В пресс-службе СКР сообщили, что Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по обращениям жителей региона.