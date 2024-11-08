Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Депутат Останина попросила...

Депутат Останина попросила Мурашко принять меры в связи с отсутствием иммуноглобулина

08.11.2024
19:25
Дина Коблова
Жительницы Пензенской области и других регионов России пожаловались в Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на нехватку антирезусного иммуноглобулина. Ранее о проблеме заявили в пензенском Минздраве, затем появилась информация, что до конца года в гражданский оборот будет введено более 90 тыс. упак. препарата.
Фото: 123rf.com

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о поступлении жалоб женщин, проживающих в Пензенской области и в других регионах страны, на нехватку антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным женщинам с отрицательным резус-фактором крови.

Депутат попросила главу Минздрава России Михаила Мурашко принять незамедлительные меры и проинформировать комитет о ситуации с поставками этого препарата в регионы.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило со ссылкой на Минздрав Пензенской области о «временном отсутствии» антирезусного иммуноглобулина. Кроме того, в ведомстве уточнили, что проблема наблюдается по всей стране.

Затем журналисты ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор написали, что, по данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тыс. упак. препарата «иммуноглобулин человека антирезус Rho». В сообщении службы также указано, что в России зарегистрированы четыре препарата «иммуноглобулин человека антирезус Rho» отечественного и иностранного производства. По информации Росздравнадзора, с начала года в оборот ввели более 86 тыс. упак. Остатки препарата, согласно данным системы маркировки лекарств, составляют 46 тыс. упак.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.