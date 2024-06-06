Депутат Петров предложил дотянуть отечественных производителей до мирового уровня

В сентябре Комитет по охране здоровья Госдумы начнет формирование рабочей группы по созданию национальной системы лекарственной безопасности. Об этом рассказал депутат Александр Петров в ходе ПМЭФ-2024, передает корреспондент «ФВ».

«Одной программой занимается десять федеральных ведомств. Это лукавство. Стратегию лекарственной безопасности мы должны продумать и утвердить на уровне правительства, также, как произошло со стратегией продовольственной безопасности», — отметил он.

Депутат посетовал, что сейчас бизнесу сложно сориентироваться в выборе направления и мерах поддержки. Программой по развитию фармпроизводства занимаются десять федеральных ведомств, а мер поддержки — 1240, но предприниматели не понимают, как их получить.

«Российская фарма с точки зрения оборудования и компетенций способна решить почти все технологические вопросы, — сказал Петров. — Но наши фармкомпании пока котята по сравнению с мировыми производителями».

Он обозначил задачи, которые должны решить Госдума совместно с Минпромторгом в ближайшее время. «Наша задача — взять десяток компаний и вести их на мировые рынки. Они должны прорваться туда, и мы должны им помогать», — уверен депутат.

Еще одна задача — взять 100—150 производителей на программу «доращивания» при помощи государства и внебюджетных фондов. «Запомните эти слова: будет создана вторая рабочая группа, которая серьезно займется решением этой задачи. Доращивать компетенции средних предприятий: например, кто-то занялся твердофазным синтезом, но нужно, чтобы он от лабораторного синтеза ушел в индустриальный».



Госдуме и Минпромторгу необходимо изучить, кто и какие фармзаводы собирается построить в стране.

«Мне стыдно ходить по российским фармзаводам, которые простаивают — это наш прокол. Мы должны были сказать: таблеточных заводов достаточно, инфузионных заводов достаточно. Мы должны были дать рекомендации инвесторам, ведь это бессмысленно вложенные деньги в большинстве случаев, — сказал Петров. — У нас что, очередь в фармбизнес? Административные риски в этой сфере до сих пор номер один. Мы должны помогать инвесторам — нам очень нужны заводы по полному циклу и по производству субстанций».