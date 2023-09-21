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Депутат Петров предложил...

Депутат Петров предложил прокуратуре не тратить время на проверки аптек

21.09.2023
14:13
Екатерина Погонцева
Прокуратуре не стоит тратить время на проверки аптек, контроля в рамках саморегулирования должно быть достаточно, считает депутат Александр Петров. Он сообщил также, что глобального нового закона, регулирующего аптечную деятельность, в ближайшее время не будет, хотя многое в фармацевтической сфере не устраивает депутатский состав.
Фото: Екатерина Погонцева

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил прокуратуре не тратить время на проверки. «Они не специалисты в фармацевтической деятельности. Они видят другое», — такое мнение высказал депутат. «Врачи же не проверяют провизоров», — отметил парламентарий, выступая на конференции серии «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Тема пятнадцатой встречи, которую ИД «Бионика Медиа» и «ФВ» проводят сегодня в Сочи, звучит как «Фарма в реактивном режиме. Ключевые сценарии развития отрасли».

Прокуратура должна заниматься уголовными делами, а не ходить с проверками по аптекам, считает Петров. По его мнению, контроля в рамках саморегулирования, осуществляемого фармспециалистами, которые хорошо разбираются в отраслевой проблематике, должно быть достаточно.

Также депутат пообещал, что глобального нового закона, регулирующего аптечную деятельность, ждать не стоит. Сейчас Госдума не готовит никаких серьезных изменений в этой сфере. Законопроект о регулировании маркетинговых бонусов пока снят с повестки дня. Возможно, после выборов президента появятся какие-то инициативы, дал понять Петров. Потому что есть многое в фармацевтической сфере, что не устраивает депутатский состав, включая монополизацию рынка и отсутствие единого регулирующего органа наподобие аптечного управления.

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