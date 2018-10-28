Депутаты хотят ужесточить ответственность фармпредприятий за незаконный оборот фармсубстанции этилового спирта  

Документом предлагается внести изменения в законодательство, устанавливающие меры ответственности за уголовные преступления за производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ряд заводов, производящих фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), созданы на базе бывших заводов, производивших этиловый спирт и по разным причинам лишенных лицензии на его производство. В условиях, когда срок действия лицензии на производство этилового спирта из пищевого сырья у заводов закончился (продлить не удалось), бывшие спиртзаводы становятся филиалами определенных фармацевтических компаний и фактически продолжают производить этанол, теперь фармацевтическую субстанцию спирта этилового.

Законопроектом предлагается усилить меры уголовной ответственности к лицам, использующим свое служебное положение в этой сфере. По мнению разработчиков законопроекта, это «позволит в определенной мере перекрыть на заводах по производству этилового спирта и фармацевтической субстанции этилового спирта каналы нелегального производства и оборота этилового спирта и поставки его для производства нелегальной и некачественной алкогольной продукции».

Депутаты предлагают за преступления, совершенные в крупном размере лицами с использованием своего служебного положения, наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

«Принятие этого документа позволит в определенной мере перекрыть на заводах по производству этилового спирта и фармацевтической субстанции этилового спирта каналы нелегального производства и оборота этилового спирта и поставки его для производства нелегальной и некачественной алкогольной продукции», – указано в пояснительной записке.