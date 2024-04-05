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Депутаты намерены ввести...

Депутаты намерены ввести уголовную ответственность за контрабанду вирусов и микроорганизмов

05.04.2024
10:28
Дина Коблова
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому предусмотрена ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами (ПБА) или токсинами. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы, а нарушителям правил обращения — до 8 лет лишения свободы.
Фото: fabrikasimf/Freepik

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами (ПБА) или токсинами.

Согласно законопроекту, к ПБА относятся микроорганизмы, вирусы, прионы, яды биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, включая те, что были созданы в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии. К ним также относятся биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены.

Среди угроз, к которым может привести контрабанда и нарушение правил безопасности при обращении с ПБА, указаны аварии на объектах, где находятся источники биологической опасности и (или) проводятся работы с патогенными биологическими агентами, а также диверсии и (или) террористические акты на этих объектах.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что за нарушение закона «контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет» по ст.226.1 УК РФ. До 8 лет лишения свободы предусмотрено за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (ст.248 УК РФ), но предусмотрена и альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет.

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