Депутаты отложили решение по закону об аптечных ГУП и МУП

«Комитет обеспокоен тем, что ликвидация или реорганизация ГУП и МУП, занимающихся фармацевтической деятельностью, может привести к негативным социальным последствиям в субъектах РФ, – представила позицию депутатов Комитета Татьяна Соломатина. – На такие предприятия возложены функции по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. При этом ГУП и МУП работают в условиях низкой конкурентной среды, так как для частного бизнеса эта деятельность низкорентабельная».

Впрочем, законопроект предполагает исключения, аптечные ГУП и МУП, имеющие лицензию на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, останутся, но те, что работают в отдаленных районах, ликвидируются. По сведению депутатов, таких аптек достаточно много. Например, в Нижегородской области единственной аптечной организацией на определенной территории являются 67 унитарных аптек, в Башкирии – в 65, в Свердловской области – 34, в Ленинградской области – 12, в Еврейской автономной области – 10. Депутаты опасаются, что их ликвидация приведет к негативным последствиям в части льготного лекобеспечения.

Первоначально Комитет по охране здоровья предполагал концептуально поддержать проект, но ко второму чтению внести поправки с учетом мнения регионов.

Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский рассказал, что ФАС неоднократно подходила к деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках, однако законопроекты не одобрялись Госдумой. Теперь, подчеркнул он, о необходимости решения проблемы деятельности ГУП и МУП на конкурентных рынках говорится в указе президента. У таких предприятий, по его словам, нет экономических стимулов работать эффективно.

«Там, где конкуренция есть, унитарное предприятие будет преобразовано в АО со 100% акций в собственности у субъекта или муниципалитета. Если же это социальный проект, то есть формы государственного бюджетного учреждения или муниципального учреждения», – пояснил он.

Представитель ФАС также добавил, что антимонопольный регулятор согласен добавить в законопроект исключение для Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Членов Комитета такое решение проблемы аптечных ГУП и МУП не удовлетворило. Кроме Крайнего Севера в России есть много территорий, куда бизнес работать не идет. А форма бюджетных учреждений предполагает закупку по ФЗ №44, которая может парализовать деятельность аптеки. К тому же аптечные ГУП и МУП единственные организации, где сохранилось производство препаратов по рецептам.

Члены Комитета решили дождаться парламентских слушаний по ГУП и МУП, которые состоятся 6 декабря 2018 г., а после этого вновь вернуться к законопроекту.