Депутаты предлагают национализировать организации, производящие  фармсубстанцию этилового спирта

В документе, в частности, предлагается установить требования к организациям по перевозке фармацевтической субстанции спирта этилового, аналогичные требованиям, установленным в отношении перевозок этилового спирта, ректификованного из пищевого сырья.

Организации, осуществляющие производство, оборот, перевозку, поставку, хранение и использование для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов, обязаны будут осуществлять учет и декларирование в порядке, установленном статьями 8 и 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, что позволит ввести: учет и передачу данных о количестве перевозимой фармацевтической субстанции спирта этилового в ЕГАИС, отслеживание движения транспортных средств, перевозящих фармацевтическую субстанцию спирта этилового, лицензирование данных перевозок, а также предварительное уведомление Росалкогольрегулирования о планируемой закупке фармацевтической субстанции спирта этилового.

Кроме того, в пункте 9 статьи 5 и пункте 2 статьи 7 законопроекта предлагается установить одинаковый срок действия лицензий – 10 лет со дня их выдачи для организаций, производящих этиловый спирт и организаций производящих фармацевтическую субстанцию этилового спирта (этанола). Также для организаций, производящих фармацевтическую субстанцию этилового спирта (этанола), предлагается ввести обязанность иметь лицензии на осуществление оборота, поставки, хранения и перевозки фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола). Напомним, сейчас лицензия на производство фармацевтической субстанции спирта этилового в отличие от лицензии на производство спирта из пищевого сырья является бессрочной.

Помимо этого, в законопроекте предлагается Правительству РФ «в срок до 01.10.2020 года подготовить и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О национализации организаций, осуществляющих производство и оборот фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов».

«Данные законодательные новации предлагается принять для перекрытия на заводах по производству фармацевтической субстанции этилового спирта каналов нелегального производства этилового спирта и поставки его для производства нелегальной и некачественной алкогольной продукции», – указано в пояснительной записке к законопроекту.