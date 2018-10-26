Депутаты предлагают создать  систему мониторинга движения товаров

В случае принятия документа уже с 1 января 2019 можно будет проследить путь товара от производителя до конечных потребителей с использованием специальных идентификационных знаков.

В пояснительной записке сказано, что «документ подготовлен в целях повышения эффективности контроля качества товаров, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией, создания цивилизованного рынка и развития экономики». Депутаты указывают, что масштабность проблемы и комплексный характер незаконного оборота товаров требуют скоординированного взаимодействия органов государственной власти, участников рынка и потребителей на федеральном, региональном и местном уровнях и применения широкого перечня межгосударственных механизмов.

Такая система, как говорится в сопроводительных материалах, позволит наладить непрерывное информационное взаимодействие с другими информационными системами государств - членов ЕАЭС и обеспечить устойчивый и непрерывный обмен данными между таможенными и другими контролирующими органами, оптимизацию применения форм госконтроля без снижения его качества при осуществлении внешней и взаимной торговли, сокращение времени на выполнение контрольных мероприятий и повышение уровня информационной безопасности.

Законопроектом предусматривается в том числе и утверждение Правительством РФ порядка создания, развития, ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации Информационной системы мониторинга, ее оператора, порядка взаимодействия с иными государственными информационными системами, порядка внесения информации об обороте товаров, маркированных средствами идентификации, в Информационную систему мониторинга за оборотом маркированных товаров.