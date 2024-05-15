Депутаты предложили обязательно маркировать спиртосодержащую непищевую продукцию

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 623458-8, который предусматривает обязательную маркировку средствами идентификации спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции в соответствии с перечнем, устанавливаемым правительством.

Документ касается организаций, занимающихся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальных предпринимателей, которые закупают и продают в розницу такую продукцию. Их предлагают обязать предоставлять сведения об объемах производства и оборота продукции в соответствующую государственную информационную систему.

Также устанавливается запрет на закупку (за исключением импорта) и на поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже соответствующих цен закупки (поставки) алкогольной продукции. Кроме того, устанавливается ограничение для обособленных подразделений организаций на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции с деятельностью по производству алкогольной продукции.

В пояснительной записке к документу указано, что причиной для его разработки стало то, что недобросовестные предприниматели пользуются «неподакцизным» статусом отдельной спиртосодержащей непищевой продукции и закупают в качестве сырья пищевой этиловый спирт без уплаты акциза. Выведение закупаемого пищевого этилового спирта в незаконный оборот ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и «наносит значительный ущерб бюджетной системе».

В случае утверждения закон вступит в силу со дня его официальной публикации, за исключением некоторых подпунктов — они вступят в силу с 1 июля 2025 года.