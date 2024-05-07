Депутаты предложили ограничить размер штрафа за нарушение прав потребителей

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект № 617592-8 о внесении изменений в статью № 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он разработан для ограничения размера штрафа, который взыскивает суд с изготовителя в пользу потребителя, а также «для соблюдения принципа разумности, соразмерности и справедливости».

Авторы законопроекта предлагают иначе изложить абзац первый пункта шестого. Сейчас потребительский штраф составляет 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, однако ничем не ограничен. Депутаты предлагают указать, что размер штрафа должен быть не более чем размер цены товара (работы, услуги), установленной в договоре.

Дело в том, что, согласно статистике судебных решений, размер присуждаемого судом штрафа превышает в несколько раз цену товара (работы, услуги), установленную в договоре между сторонами. Из-за этого выплата суммы штрафа приводит к образованию имущественной выгоды потребителя и ухудшает имущественное положение исполнителя вплоть до банкротства, что «оказывает негативное влияние на ведение и развитие предпринимательской деятельности» в России.