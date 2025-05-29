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Депутаты предложили поддержать...

Депутаты предложили поддержать российское производство лекарств по полному циклу

29.05.2025
11:46
Дина Коблова
В Госдуму внесен законопроект о запрете на заключение офсетных контрактов на поставку лекарств, если они уже производятся в России по полному циклу и зарегистрированы в ГРЛС. Авторы инициативы считают, что такие сделки угрожают лекарственной безопасности и нарушают стратегию «Фарма-2030».
Фото: 123rf.com

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 928812-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изменения предлагается внести в статью 111.4 об особенностях осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами. Статью собираются дополнить пунктом о запрете заключения контрактов на поставку лекарств с инвестиционными условиями, если на момент публикации закупки:

  • лекарство уже производится в России по полному циклу, включая получение молекулы фармсубстанции;
  • препарат внесен в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

В пояснительной записке авторы документа указали, что заключение контрактов со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарств будет искусственно увеличивать долю препаратов, действующее вещество которых не производится в РФ или странах ЕАЭС. Это, по мнению депутатов, «ставит под угрозу лекарственную независимость и национальную безопасность страны, укрепление технологического суверенитета страны», а также противоречит внедрению механизма «второй лишний» и стратегии «Фарма-2030».

В случае утверждения документ вступит в силу со дня его официальной публикации.

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