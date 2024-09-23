Депутаты предложили регулировать деятельность аптечных сетей

В Госдуме проходят парламентские слушания по теме лекарственной безопасности. Во время выступления Андрей Исаев напомнил, что в прошлом созыве уже был разработан законопроект, который касался регулирования действий аптечных сетей и был направлен против их монополизации. Он предложил вернуться к его рассмотрению, передает корреспондент «ФВ».

Депутат Исаев сказал, что цены на лекарства волнуют граждан. Пока единственная возможность сдерживать цены – это ЖНВЛП. Но она ограничена. «Внутри цепочки производители, оптовики и аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», – сказал он.

Именно поэтому, по его мнению, необходимо вернуться к вопросу регулирования действия аптечных сетей, ценообразования с точки зрения аптек.

Речь идет о законопроекте 2020 года. Тогда депутаты фракции «Единой России» Сергей Неверов, Андрей Исаев, Елена Панина, Александр Петров и сенатор Галина Карелова предложили ограничивать сети с долей рынка оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами выше 20% в расширении площадей, также установить максимальный размер дохода от маркетинговых контрактов в 5%.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание на конкуренцию отечественных препаратов с зарубежными в аптеках. Он считает, что широкая реклама импортных препаратов ограничивает спрос на отечественные лекарства. Пациент приходит в аптеку и в первую очередь руководствуется «уже сформированный моделью у себя в сознании подсознании, навязанной рекламой».

«Поэтому мы должны, первое, рекламу запретить, второе, необходимо поддерживать, предоставляя в обязательном порядке полки для наших отечественных производителей, создавать нормальные условия для конкуренции», – предложил он.