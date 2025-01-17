Депутаты предложили создать перечень неиспользуемых патентов

В Госдуму внесен законопроект № 818556-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он предполагает изменения в статьях 1359, 1360, 1360.1 и 1362 Гражданского кодекса РФ.

Документ разработан для усиления импортозамещения, локализации производства инновационной продукции в условиях санкций, формирования эффективных правовых механизмов воздействия государства на недобросовестных или неэффективных зарубежных патентообладателей. Авторы законопроекта считают, что действующие правовые механизмы на подзаконном уровне недостаточно эффективны и оптимальны.

Депутаты предложили создавать перечни неиспользуемых или недостаточно используемых на территории России изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, в отношении которых выданы патенты или поданы патентные заявки. Речь идет о патентах, которые необходимы для решения задач в сферах национальной безопасности, обороны, охраны жизни и здоровья граждан или национального экономического развития.

Создавать такие списки будут уполномоченные правительством профильные федеральные органы исполнительной власти. Вести единый общероссийский перечень неиспользуемых или недостаточно используемых патентов поручат Роспатенту. После публикации перечня российское юрлицо может подать в Минздрав заявку об использовании изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерного вознаграждения. После получения заявки патентообладателя уведомят в течение 10 рабочих дней и предложат ему в течение 90 дней с даты направления уведомления заключить лицензионный договор с заявителем о предоставлении права использования изобретения.

Если патентообладатель отказывается от заключения договора, то копии заявки направляются Минздравом на рассмотрение в другие федеральные органы. В случае возражений формируется комиссия по их рассмотрению. Если возражений нет, то Минздрав может сам принять решение об использовании заявителем изобретения без согласия патентообладателя. Патентообладателя в таком случае уведомят в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, депутаты считают недостаточно эффективным ограничение коротким сроком предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя. В пример приводится разрешение АО «Фармасинтез» использования изобретений без согласия патентообладателей для обеспечения препаратами с МНН ремдесивир сроком на год (было пролонгировано еще на год).

«Обычно срок в один год недостаточен для достижения окупаемости инвестиций, необходимых для импортозамещения инновационной продукции, и, соответственно, существующий в настоящее время порядок предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных патентообладателей является недостаточно инвестиционно привлекательным», — заключили авторы законопроекта.

Они предложили отказаться от ограничения и закрепить право использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на весь период действия патентов. При этом за патентообладателями сохранится право обращения с заявлением о прекращении данного разрешения при условии, если было обеспечено использование объектов патентной охраны и перестали существовать иные обстоятельства, из-за которых патент попал в перечень. При таких обстоятельствах предлагается установить период и порядок прекращения предоставленного права с учетом периода окупаемости разумных и добросовестных затрат пользователя.