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Депутаты разработали законопроект...

Депутаты разработали законопроект о применении риск-шеринга при госзакупках лекарств

23.05.2023
14:29
Елена Калиновская

В России при госзакупках лекарств планируют разрешить контракты на поставку лекарств с установлением дополнительных обязательств поставщика в зависимости от результата лечения. Соответствующие поправки разработали депутаты Госдумы и направили законопроект в правительство.

Фото: ru.freepik.com

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов вместе с другими депутатами и экспертами разработали изменения в ФЗ-44 «О контрактной системе» и ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании». Они касаются возможности заключения контрактов, окончательная стоимость которых будет зависеть от исхода лечения. Об этом Фаррахов рассказал на Фармацевтическом форуме им. Семашко, прошедшем в Санк-Петербурге 16—17 мая 2023 года.

Речь идет о так называемых инновационных контрактах, самый популярный среди которых риск-шеринг. Изменения предусматривают возможность закупки лекарств с установлением дополнительных обязательств поставщика, обусловленных результатами исполнения контракта и (или) применения лекарств. Сейчас законодательство о контрактной системе не позволяет заказчикам заключать контракты на поставку лекарств с дополнительными обязательствами поставщиков.

«Полтора года назад мы совместно с экспертами подготовили поправки в ФЗ-44 и в ФЗ-326, отправили федеральным органам власти, получили много замечаний, учли их и отправили исправленный проект. Будем ждать реакции. Нам надо быть настойчивыми, переходить на новые траектории», — заявил Фаррахов.

Тем не менее в некоторых регионах уже начали внедрять в практику инновационные контракты. 

Подробнее читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 года в материале «Схемы на местах».

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23.05.2023
Схемы на местах
Разработан законопроект, позволяющий использовать инновационные модели закупок лекарств
№13 (1112)

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