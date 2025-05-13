Депутаты внесут в Госдуму законопроект о ежегодной выплате для фармработников

Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект о предоставлении ежегодной выплаты медицинским и фармацевтическим сотрудникам, а также представителям российской науки, школьным учителям и работникам культуры и искусства. Документ оказался в распоряжении издания «РИА Новости».

Как сообщил журналистам депутат Сергей Миронов, выступивший одним из соавторов законопроекта, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год. Речь идет о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сейчас особенно не хватает специалистов. К таким отраслям, по словам депутата, относятся наука, образование, медицина и фармацевтика.

«Дефицит врачей составляет почти 26,5 тыс. человек, нехватка среднего медицинского персонала — 58 тыс. человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей», — поделился политик.