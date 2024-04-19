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Сокращены сроки получения...

Сокращены сроки получения лекарств подопечными «Круга добра»

19.04.2024
10:26
Дина Коблова
Срок получения лекарств детьми с редкими заболеваниями с момента подачи заявки в фонд «Круг добра» и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней. Документ вступает в силу с 1 мая 2024 года.
Фото: mdjaff/Freepik

Правительство изменило сроки получения лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями из резерва фонда «Круг добра». Соответствующее постановление правительства № 499 от 17.04.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение позволит незамедлительно передавать лекарства из зарезервированного запаса фонда в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. Таким образом, как сообщает пресс-служба правительства, процедура предоставления препарата с момента подачи заявки в фонд и до получения лекарства сократится с 24 до 6 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2024 года.

Изменения вносят в постановление правительства № 545 от 06.04.2021, в котором утвержден порядок приобретения лекарств для подопечных «Круга добра», а также правила ведения информационного ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

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