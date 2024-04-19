Сокращены сроки получения лекарств подопечными «Круга добра»

Правительство изменило сроки получения лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями из резерва фонда «Круг добра». Соответствующее постановление правительства № 499 от 17.04.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение позволит незамедлительно передавать лекарства из зарезервированного запаса фонда в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. Таким образом, как сообщает пресс-служба правительства, процедура предоставления препарата с момента подачи заявки в фонд и до получения лекарства сократится с 24 до 6 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2024 года.

Изменения вносят в постановление правительства № 545 от 06.04.2021, в котором утвержден порядок приобретения лекарств для подопечных «Круга добра», а также правила ведения информационного ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.