«Детралекс» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» стал препарат «Детралекс» от компании Servier. Лекарство одерживает победу в этой номинации второй год подряд.

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»);

«Нурофен» (Reckitt Benckiser);

«Терафлю» (Haleon);

«Ингавирин» («Валента»);

«Пенталги» («Отисифарм»).

«Ингавирин» и «Кардиомагнил» годом ранее также боролись за победу в этой подноминации.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.