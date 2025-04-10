«Детралекс» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»
Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» стал препарат «Детралекс» от компании Servier. Лекарство одерживает победу в этой номинации второй год подряд.
Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»);
- «Нурофен» (Reckitt Benckiser);
- «Терафлю» (Haleon);
- «Ингавирин» («Валента»);
- «Пенталги» («Отисифарм»).
«Ингавирин» и «Кардиомагнил» годом ранее также боролись за победу в этой подноминации.
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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