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«Детралекс» стал безрецептурным...

«Детралекс» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
20:24
Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Безрецептурный препарат года» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» стал препарат «Детралекс» от компании Servier. Лекарство одерживает победу в этой номинации второй год подряд.

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

  • «Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»);
  • «Нурофен» (Reckitt Benckiser);
  • «Терафлю» (Haleon);
  • «Ингавирин» («Валента»);
  • «Пенталги» («Отисифарм»).

«Ингавирин» и «Кардиомагнил» годом ранее также боролись за победу в этой подноминации.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

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