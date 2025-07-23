Детям до 14 лет предложили бесплатно выдавать лекарства

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать лекарства детям до 14 лет при амбулаторном лечении по назначению врача, об этом сообщили в пресс-службе партии.

Введение такой меры, по мнению авторов документа, поспособствует повышению доступности медицинской помощи, предупреждению осложнений и снижению общей заболеваемости среди детей.

«Нельзя допустить, чтобы семьи выбирали между риском заработать осложнение у ребенка или урезанием расходов. Государство должно брать эти расходы на себя. Это и есть народосбережение. Будем добиваться принятия законопроекта», — цитирует пресс-служба главу партии.

Сейчас получать лекарства по рецептам врачей при амбулаторном лечении могут только дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет. Однако дети до 14 лет наиболее подвержены риску осложнений при острых и хронических заболеваниях.

Предполагается, что перечень лекарств, предоставляемых бесплатно пациентам до 14 лет, будет соответствовать Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Регионы РФ смогут расширить список самостоятельно при формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.