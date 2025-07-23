БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Детям до 14...

Детям до 14 лет предложили бесплатно выдавать лекарства

23.07.2025
17:54
Дина Коблова
В правительство направлен инициированный ЛДПР законопроект о бесплатной выдаче лекарств детям до 14 лет при амбулаторном лечении. Инициатива направлена на повышение доступности медпомощи и снижение заболеваемости.
Фото: 123rf.com

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать лекарства детям до 14 лет при амбулаторном лечении по назначению врача, об этом сообщили в пресс-службе партии.

Введение такой меры, по мнению авторов документа, поспособствует повышению доступности медицинской помощи, предупреждению осложнений и снижению общей заболеваемости среди детей.

«Нельзя допустить, чтобы семьи выбирали между риском заработать осложнение у ребенка или урезанием расходов. Государство должно брать эти расходы на себя. Это и есть народосбережение. Будем добиваться принятия законопроекта», — цитирует пресс-служба главу партии.

Сейчас получать лекарства по рецептам врачей при амбулаторном лечении могут только дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет. Однако дети до 14 лет наиболее подвержены риску осложнений при острых и хронических заболеваниях.

Предполагается, что перечень лекарств, предоставляемых бесплатно пациентам до 14 лет, будет соответствовать Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Регионы РФ смогут расширить список самостоятельно при формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.