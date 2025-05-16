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Деятельность Росздравнадзора будет...

Деятельность Росздравнадзора будет соответствовать традиционным ценностям

16.05.2025
12:14
Дина Коблова
Росздравнадзор обязали обеспечивать соответствие своей работы целям государственной политики в сфере духовно-нравственных ценностей. Соответствующее изменение внесено новым постановлением правительства в Положение о службе. 
Алла Самойлова | Фото: пресс-служба Росздравнадзора

Правительство утвердило постановление № 655 от 15.05.2025, которым вносятся изменения в Положение о Росздравнадзоре (утверждены постановлением № 323 от 20.06.2004).

Положение дополняется подпунктом 5.18, в котором закрепляются мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Росздравнадзора «целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Указанные мероприятия осуществляются в пределах предельной численности сотрудников службы, установленной правительством, а также в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Росздравнадзору в федеральном бюджете.

Документ вступил в силу со дня публикации.

Ранее в Положение о работе Минздрава (утверждено Постановлением Правительства РФ № 608 от 19.06.2012) были внесены изменения, согласно которым ведомство должно реализовывать мероприятия по обеспечению соответствия его работы «целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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