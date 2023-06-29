Дилтиазем может вызывать острую почечную недостаточность

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению дилтиазема. По новой информации, лекарство может быть причиной острой почечной недостаточности или вызвать волчаночно-подобный синдром. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 28 июня. Все изменения будут внесены согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Дилтиазем – это блокатор кальциевых каналов. Препарат расширяет коронарные и периферические артерии и артериолы, снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, тонус гладкой мускулатуры, урежает частоту сердечных сокращений.

Применяют дилтиазем при стабильной стенокардии и артериальной гипертензии.

В письме Минздрав сообщает о случаях развития острой почечной недостаточности у пациентов с заболеваниями сердца, особенно со сниженной функцией левого желудочка, тяжелой брадикардией или тяжелой артериальной гипотензией. Для таких пациентов рекомендуется тщательный мониторинг функции почек.

В процессе применения дилтиазема также отмечались нарушения со стороны кожи и подкожных тканей, а именно — волчаночно-подобный синдром, частота этого побочного действия неизвестна.

В реестре лекарственных средств зарегистрировано три торговые марки с действующим веществом дилтиазем.