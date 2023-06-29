Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Дилтиазем может вызывать...

Дилтиазем может вызывать острую почечную недостаточность

29.06.2023
14:33
Вероника Догузова
Новые нежелательные явления будут включены в инструкцию гипертензивного препарата дилтиазем. Лекарство может вызывать острую почечную недостаточность и волчаночно-подобный синдром.

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению дилтиазема. По новой информации, лекарство может быть причиной острой почечной недостаточности или вызвать волчаночно-подобный синдром. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 28 июня. Все изменения будут внесены согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Дилтиазем – это блокатор кальциевых каналов. Препарат расширяет коронарные и периферические артерии и артериолы, снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, тонус гладкой мускулатуры, урежает частоту сердечных сокращений.

Применяют дилтиазем при стабильной стенокардии и артериальной гипертензии.

В письме Минздрав сообщает о случаях развития острой почечной недостаточности у пациентов с заболеваниями сердца, особенно со сниженной функцией левого желудочка, тяжелой брадикардией или тяжелой артериальной гипотензией. Для таких пациентов рекомендуется тщательный мониторинг функции почек.

В процессе применения дилтиазема также отмечались нарушения со стороны кожи и подкожных тканей, а именно — волчаночно-подобный синдром, частота этого побочного действия неизвестна.

В реестре лекарственных средств зарегистрировано три торговые марки с действующим веществом дилтиазем.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.