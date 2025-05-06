Динамика продаж аптечной продукции на маркетплейсах начала замедляться

Маркетплейсы по-прежнему наращивают продажи продукции аптечного ассортимента, хотя и темпы роста этих категорий заметно снизились. Динамика начала замедляться вслед за «взрослением» всего онлайн-рынка FMCG, рассказала генеральный директор «Сириуса» Валентина Марченкова, выступая на конференции «День аналитика», передает корреспондент «ФВ».

«Удивительно, что доля в общей структуре продаж контрактов 1P (когда производитель продает товары агрегатору для дальнейшей реализации) впервые с 2019 года показали отрицательный рост в IV квартале 2024 года», — сказала она.

Эксперт привела данные, полученные с помощью платформы AggreGor: она собирает аналитику путем суммирования продаж всех брендов ОТС, БАД, косметики (без учета сегмента масс-маркет), медицинских изделий по системе FBO на маркетплейсах. В аналитике нет продаж «Яндекс Маркета», который в основном работает по системе FBS.

Суммарный объем рынка нефармацевтической розницы по категориям за январь—апрель 2025 года составил:

лекарственных средств (ОТС) — 2,2 млрд руб.,

БАД — 19,3 млрд руб.,

косметики (исключая масс-маркет) — 86,7 млрд руб.,

медизделий — 31,8 млрд руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост в рублях составил: по БАД — 71%, по косметике — 48%, по медизделиям — 40%.

«Суммарно за четыре месяца продажи препаратов ОТС выросли на 10% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, однако из месяца к месяцу наблюдается падение продаж на 27,8%», — сказала Марченкова.

Лидером среди маркетплейсов по системе FBO с долей 96% в сегменте ОТС остается Ozon, доля Wildberries составила 4%.

Ozon сохраняет лидирующие позиции и в категории БАД — 59%. При этом в аналогичном периоде прошлого года его доля была выше на 5%.

В сегменте косметики лидером остается Wildberries с долей 65%. Доля Ozon ежегодно снижается. По медизделиям 55% рынка занимает Wildberries, однако в апреле продажи Ozon были выше, чем у конкурента, на 9%.

«Несмотря на замедление динамики продаж маркетплейсов, рынок нефармацевтической онлайн-розницы продолжает расти, — резюмировала Марченкова. — Наибольший рост показала категория БАД, а сегмент препаратов ОТС заметно «просел»: прирост составил 10%, тогда как темп роста этой категории в январе—апреле 2024 года по сравнению в аналогичным периодом 2023 года составил 511%».