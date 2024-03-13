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Директор аптеки в...

Директор аптеки в Якутии предстанет перед судом из-за невыплаты зарплаты сотруднику

13.03.2024
14:28
Коблова Дина
В Якутии директора поселковой муниципальной аптеки обвинили в невыплате сотруднику зарплаты за пять месяцев — 119 тыс. руб. Обвиняемая признала вину и возместила ущерб. Дело передали в суд.
Фото: Пресс-служба следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Директора муниципальной аптеки в поселке Белая Гора Абыйского района в Якутии обвиняют в невыплате зарплаты сотруднику. Об окончании расследования уголовного дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Саха. Имена обвиняемой и пострадавшей не называются. 

Следствие установило, что с октября 2023 по февраль 2024 года обвиняемая не выплатила сотруднику аптеки около 119 тыс. руб. При этом в кассе и на расчетном счете организации была сумма, которая превышала задолженность по зарплате. Однако деньги пошли на «иные цели», указано в сообщении СКР.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации). Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб в полном объеме. Дело передали в суд.

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