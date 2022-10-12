Дистанционную доставку препаратов могут разрешить оформленным на ИП аптекам

Федеральная антимонопольная служба признала, что веденное ограничение индивидуальным предпринимателям на дистанционную торговлю лекарствами создает дискриминационные условия в условиях лицензирования розничной фармацевтической деятельности. Об этом говорится письме ФАС, направленному в адрес Министерства экономического развития (есть в распоряжении «ФВ»). С предложением снять запрет на онлайн-продажу для аптек, оформленных на ИП, в правительство обратилась СРО «Ассоциация независимых аптек».

В частности ассоциация предлагает внести изменения в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное постановлением правительства № 547 от 31.03.2022, в Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, а также в некоторые акты правительства по вопросу дистанционной торговли, утвержденные постановлением № 697 от 16.05.2020.

Как рассказала «Известиям» глава СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова, особую роль аптеки индивидуальных предпринимателей играют в отдаленных регионах, малонаселенных городах — там, где крайне редко представлены федеральные сети, поскольку им это экономически невыгодно. Когда ИП разрешат доставку препаратов, они активнее станут осваивать этот сектор, что положительно скажется на лекарственной доступности, считает она.

В ФАС отметили, что служба направляла предложение о снятии ограничения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами Минздраву, однако оно не было учтено при разработке постановления правительства № 827 от 31.05.2021 «О внесении изменений в Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам».

В Минздраве отметили, что позиция по этому вопросу будет предоставлена после получения позиции Росздравнадзора, следует из межведомственной переписки.

Кроме того, СРО «Ассоциация независимых аптек» обратила внимание на ограничение индивидуальных предпринимателей открывать не более одной аптеки. В ФАС считают, что в обращении не представлены материалы, свидетельствующие об этом.

При этом в июле и августе индивидуальные предприниматели, как писал «ФВ», получили письмо Росздравнадзора. В нем служба просит обратить особое внимание на пп. «д» п.4 Положения о лицензировании фармдеятельности, утвержденного постановлением правительства № 547 от 31.03.2022. В качестве лицензионного требования установлено наличие у ИП производственного объекта (помещения, здания, сооружения) по месту осуществления фармацевтической деятельности. В августе фармассоциации отправили обращения в Росздравнадзор, чтобы разъяснить требования по действующим лицензиям предпринимателей. Коллизия заключается в том, что ИП имеют бессрочную лицензию, которую нельзя аннулировать.