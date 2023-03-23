Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Дженерики антикоагулянтов лидировали...

Дженерики антикоагулянтов лидировали в заявках на клинические исследования в феврале

23.03.2023
15:24
Елена Калиновская

В феврале Минздрав выдал 58 разрешений на проведение клинических исследований (КИ). Это на 13 больше по сравнению с январем и на 37 исследований меньше, чем в феврале прошлого года. В исследованиях на биоэквивалентность чаще всего были заявки на антикоагулянты и противоопухолевые препараты.

 За два месяца 2023 года одобрено 103 клинических исследования, подсчитали специалисты компании Sciencefiles. Больше всего в феврале — 86% — планировалось исследовать дженерики.

Среднее количество одобренных КИ за январь-февраль составило 51,5. За последние три года это наименьший показатель.

 snimok_ekrana_2023-03-23_v_13.23.05.png (38 KB)

snimok_ekrana_2023-03-23_v_13.23.59.png (45 KB)

Отечественные спонсоры инициировали больше всего испытаний в феврале текущего года — 42, это составило 72% от общего количества КИ. Зарубежные компании инициировали 16 КИ (28%).

Пятерку лидеров по количеству инициированных КИ возглавили «Р-Фарм» и «Фармасинтез» — у обеих компаний по пять клинисследований, на втором месте «Гротекс», у которого четыре заявки, на третьем месте «Промомед» и ПФК «Обновление» — у них по три исследования. Суммарная доля КИ этих спонсоров составила около 35% среди всех одобренных исследований. 

В 50 КИ будут изучены дженерики, оригинальные препараты станут предметом исследований в восьми исследованиях. Соответственно среди заявок преобладали клинисследования биоэквивалентности — 73% от общего количества КИ, далее идут исследования III фазы — 12%, II фазы — 7%, I фазы — 5% и IV фазы — 3%.

Исследования биоэквивалентности будут проведены с препаратами из 23 фармакотерапевтических групп. Чаще других планируется исследовать антикоагулянты и противоопухолевые средства. 

Группы препаратов, которые будут изучены в исследованиях биоэквивалентности, одобренные в феврале 2023 года

Классы препаратов

Количество КИ

Доля, %

Антикоагулянты

5

12

Противоопухолевые

4

10

Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип)

3

7

Бета-адреноблокаторы

3

7

Гипогликемические средства

3

7

Альфа-адреноблокаторы

2

5

Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) в комбинациях

2

5

НПВС

2

5

Противовирусные средства в комбинациях

2

5

Противовирусные средства, кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции

2

5

Блокаторы кальциевых каналов

1

2

Глюкокортикостероиды

1

2

Другие сердечно-сосудистые средства

1

2

Ингибиторы протонного насоса

1

2

Селективный ингибитор янус-киназ

1

2

Средства для лечения ВИЧ-инфекции в комбинациях

1

2

Не указано

2

5

Источник: Sciencefiles

Среди клинических исследований биоэквивалентности наибольшее количество будет проведено в области онкологии и гематологии. 

Клинические специальности, по которым будут проведены клинические исследования

Специальность

Количество КИ

Доля, %

Онкология

5

31

Гематология

3

19

Дерматовенерология

2

13

Инфекционные болезни

2

13

Ревматология

2

13

Не определена

2

13

Источник: Sciencefiles

По данным Государственного реестра клинических испытаний Белоруссии, в январе-феврале Минздрав республики одобрил начало 10 КИ лекарственных препаратов, подсчитали в Sciencefiles.

Исследования инициировали белорусские и российские компании, на каждую из стран пришлось по пять КИ. Среди российских компаний были «Биокад» (три КИ), ПСК Фарма и «Фармапарк» (по одному КИ).

В Белоруссии также преобладали дженерики — 60%, на оригинальные пришлось 40%.

В Казахстане в январе-феврале не было одобрено ни одного исследования, согласно реестру клинических исследований лекарственных препаратов на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Минздрава республики.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.