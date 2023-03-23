Дженерики антикоагулянтов лидировали в заявках на клинические исследования в феврале

За два месяца 2023 года одобрено 103 клинических исследования, подсчитали специалисты компании Sciencefiles. Больше всего в феврале — 86% — планировалось исследовать дженерики.

Среднее количество одобренных КИ за январь-февраль составило 51,5. За последние три года это наименьший показатель.

Отечественные спонсоры инициировали больше всего испытаний в феврале текущего года — 42, это составило 72% от общего количества КИ. Зарубежные компании инициировали 16 КИ (28%).

Пятерку лидеров по количеству инициированных КИ возглавили «Р-Фарм» и «Фармасинтез» — у обеих компаний по пять клинисследований, на втором месте «Гротекс», у которого четыре заявки, на третьем месте «Промомед» и ПФК «Обновление» — у них по три исследования. Суммарная доля КИ этих спонсоров составила около 35% среди всех одобренных исследований.

В 50 КИ будут изучены дженерики, оригинальные препараты станут предметом исследований в восьми исследованиях. Соответственно среди заявок преобладали клинисследования биоэквивалентности — 73% от общего количества КИ, далее идут исследования III фазы — 12%, II фазы — 7%, I фазы — 5% и IV фазы — 3%.

Исследования биоэквивалентности будут проведены с препаратами из 23 фармакотерапевтических групп. Чаще других планируется исследовать антикоагулянты и противоопухолевые средства.

Группы препаратов, которые будут изучены в исследованиях биоэквивалентности, одобренные в феврале 2023 года Классы препаратов Количество КИ Доля, % Антикоагулянты 5 12 Противоопухолевые 4 10 Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) 3 7 Бета-адреноблокаторы 3 7 Гипогликемические средства 3 7 Альфа-адреноблокаторы 2 5 Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) в комбинациях 2 5 НПВС 2 5 Противовирусные средства в комбинациях 2 5 Противовирусные средства, кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции 2 5 Блокаторы кальциевых каналов 1 2 Глюкокортикостероиды 1 2 Другие сердечно-сосудистые средства 1 2 Ингибиторы протонного насоса 1 2 Селективный ингибитор янус-киназ 1 2 Средства для лечения ВИЧ-инфекции в комбинациях 1 2 Не указано 2 5 Источник: Sciencefiles

Среди клинических исследований биоэквивалентности наибольшее количество будет проведено в области онкологии и гематологии.

Клинические специальности, по которым будут проведены клинические исследования Специальность Количество КИ Доля, % Онкология 5 31 Гематология 3 19 Дерматовенерология 2 13 Инфекционные болезни 2 13 Ревматология 2 13 Не определена 2 13 Источник: Sciencefiles

По данным Государственного реестра клинических испытаний Белоруссии, в январе-феврале Минздрав республики одобрил начало 10 КИ лекарственных препаратов, подсчитали в Sciencefiles.

Исследования инициировали белорусские и российские компании, на каждую из стран пришлось по пять КИ. Среди российских компаний были «Биокад» (три КИ), ПСК Фарма и «Фармапарк» (по одному КИ).

В Белоруссии также преобладали дженерики — 60%, на оригинальные пришлось 40%.

В Казахстане в январе-феврале не было одобрено ни одного исследования, согласно реестру клинических исследований лекарственных препаратов на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Минздрава республики.