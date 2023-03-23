Дженерики антикоагулянтов лидировали в заявках на клинические исследования в феврале
В феврале Минздрав выдал 58 разрешений на проведение клинических исследований (КИ). Это на 13 больше по сравнению с январем и на 37 исследований меньше, чем в феврале прошлого года. В исследованиях на биоэквивалентность чаще всего были заявки на антикоагулянты и противоопухолевые препараты.
За два месяца 2023 года одобрено 103 клинических исследования, подсчитали специалисты компании Sciencefiles. Больше всего в феврале — 86% — планировалось исследовать дженерики.
Среднее количество одобренных КИ за январь-февраль составило 51,5. За последние три года это наименьший показатель.
Отечественные спонсоры инициировали больше всего испытаний в феврале текущего года — 42, это составило 72% от общего количества КИ. Зарубежные компании инициировали 16 КИ (28%).
Пятерку лидеров по количеству инициированных КИ возглавили «Р-Фарм» и «Фармасинтез» — у обеих компаний по пять клинисследований, на втором месте «Гротекс», у которого четыре заявки, на третьем месте «Промомед» и ПФК «Обновление» — у них по три исследования. Суммарная доля КИ этих спонсоров составила около 35% среди всех одобренных исследований.
В 50 КИ будут изучены дженерики, оригинальные препараты станут предметом исследований в восьми исследованиях. Соответственно среди заявок преобладали клинисследования биоэквивалентности — 73% от общего количества КИ, далее идут исследования III фазы — 12%, II фазы — 7%, I фазы — 5% и IV фазы — 3%.
Исследования биоэквивалентности будут проведены с препаратами из 23 фармакотерапевтических групп. Чаще других планируется исследовать антикоагулянты и противоопухолевые средства.
|
Группы препаратов, которые будут изучены в исследованиях биоэквивалентности, одобренные в феврале 2023 года
|
Классы препаратов
|
Количество КИ
|
Доля, %
|
Антикоагулянты
|
5
|
12
|
Противоопухолевые
|
4
|
10
|
Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип)
|
3
|
7
|
Бета-адреноблокаторы
|
3
|
7
|
Гипогликемические средства
|
3
|
7
|
Альфа-адреноблокаторы
|
2
|
5
|
Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) в комбинациях
|
2
|
5
|
НПВС
|
2
|
5
|
Противовирусные средства в комбинациях
|
2
|
5
|
Противовирусные средства, кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции
|
2
|
5
|
Блокаторы кальциевых каналов
|
1
|
2
|
Глюкокортикостероиды
|
1
|
2
|
Другие сердечно-сосудистые средства
|
1
|
2
|
Ингибиторы протонного насоса
|
1
|
2
|
Селективный ингибитор янус-киназ
|
1
|
2
|
Средства для лечения ВИЧ-инфекции в комбинациях
|
1
|
2
|
Не указано
|
2
|
5
|
Источник: Sciencefiles
Среди клинических исследований биоэквивалентности наибольшее количество будет проведено в области онкологии и гематологии.
|
Клинические специальности, по которым будут проведены клинические исследования
|
Специальность
|
Количество КИ
|
Доля, %
|
Онкология
|
5
|
31
|
Гематология
|
3
|
19
|
Дерматовенерология
|
2
|
13
|
Инфекционные болезни
|
2
|
13
|
Ревматология
|
2
|
13
|
Не определена
|
2
|
13
|
Источник: Sciencefiles
По данным Государственного реестра клинических испытаний Белоруссии, в январе-феврале Минздрав республики одобрил начало 10 КИ лекарственных препаратов, подсчитали в Sciencefiles.
Исследования инициировали белорусские и российские компании, на каждую из стран пришлось по пять КИ. Среди российских компаний были «Биокад» (три КИ), ПСК Фарма и «Фармапарк» (по одному КИ).
В Белоруссии также преобладали дженерики — 60%, на оригинальные пришлось 40%.
В Казахстане в январе-феврале не было одобрено ни одного исследования, согласно реестру клинических исследований лекарственных препаратов на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Минздрава республики.
Нет комментариев
Комментариев: 0