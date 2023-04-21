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Для фармработников просят...

Для фармработников просят утвердить государственные награды

Эксклюзив
21.04.2023
13:11
Ольга Коберник

Минздрав попросили утвердить профессиональные государственные награды для фармацевтических работников. Это станет логичным после того, как у фармработников появился профессиональный праздник, считают в Национальной фармпалате. 

Фото: Ольга Коберник

Национальная фармацевтическая палата направила письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко. Организация просит рассмотреть инициативу о награждении Минздравом работников фармацевтической отрасли. Это будет дополнительным стимулом для специалистов, выполняющих социальную роль в деле обеспечения здоровья населения, говорится в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

Свой профессиональный праздник фармацевтические работники начали отмечать 19 мая с 2021 года. «Полагаем, что его ежегодное празднование может быть подкреплено утверждением профессиональных государственных наград», — сказано в документе, подписанном президентом Национальной фармпалаты Александром Апазовым.

Он подчеркнул вклад первостольников в борьбу за жизнь и здоровье людей в годы пандемии. Не меньшую значимость имеет и труд тех работников, которые производят лекарственные препараты и обеспечивают бесперебойность их доставки, считают в Национальной фармпалате. Кроме того, предлагается награждать и профильных представителей научно-педагогического сообщества.

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