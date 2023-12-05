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Для импортеров введут...

Для импортеров введут уголовную ответственность за нарушение правил маркировки

05.12.2023
14:42
Ринат Васбеев
В следующем году правительство намерено установить уголовную ответственность за нарушение правил маркировки для импортеров. Сейчас она предусмотрена только в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли.
Фото: Ринат Васбеев

Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, МВД, Росимущество и Роспотребнадзор разработают законопроект о введении уголовной ответственности импортеров за ввоз на территорию России немаркированных товаров, подлежащих маркировке. Такой пункт содержится в изменениях плана реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Законопроект появится во II квартале 2024 года.

Уголовная ответственность за оборот товаров без маркировки предусмотрена в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли. 

«Вместе с тем импортеры также являются участниками оборота маркируемых товаров. В целях устранения данного правового пробела планируется введение аналогичной ответственности для импортеров», — цитирует сообщение Минпромторга «Интерфакс».

Также будут разработаны изменения в нормативные акты регламентирующих распоряжение изъятыми в ходе проверок немаркированных товаров. Для того чтобы они не могли попасть во вторичный оборот, планируются их уничтожение или утилизация, сообщили в министерстве.

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