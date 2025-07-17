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Для медицинских и фармацевтических вузов введут госпошлину за их проверку

17.07.2025
18:28
Дина Коблова
Законопроект о введении госпошлины за предоставление заключения о соответствии образовательных организаций требованиям к подготовке медицинских и фармацевтических кадров принят Госдумой в третьем чтении. Пошлины в размере 3,5 тыс. руб. вводятся с 1 марта 2026 года.
Фото: 123rf.com

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 506452-8 «О внесении изменений в главу 25-3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части отдельных вопросов взимания государственной пошлины)». Документом уточняются размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них, а также особенности их уплаты и новые льготы.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года вводится государственная пошлина за предоставление заключения о соответствии организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования. Размер пошлины за проверку соответствия органиации требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся составит 3,5 тыс. руб.

Документом также устанавливается порядок уплаты еще ряда пошлин, в том числе за постановку на кадастровый учет и госрегистрацию прав зданий (сооружений), строительство которых осуществляется поэтапно. Пошлина в этом случае также будет уплачиваться поэтапно.

Кроме того, сейчас федеральные, региональные и местные органы власти, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, освобождены от уплаты госпошлины. Законопроект отменяет эту льготу в случаях, когда такие обращения они делают не в собственных интересах, а в интересах иных лиц.

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