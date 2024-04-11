Для препаратов ПКУ установят прямой порядок передачи сведений в СМДЛП

Минздрав предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Два проекта постановления находятся на стадии общественного обсуждения.

Одним из проектов предлагается установить прямой порядок внесения сведений о передаче между субъектами рынка всех лекарственных препаратов, включенных в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Сейчас такой порядок ограничен только этанолом, а также наркотическими и психотропными препаратами.

Поправки разработаны Росздравнадзором совместно с МВД.

Второй проект направлен на гармонизацию системы маркировки с регулированием в рамках ЕАЭС. Предлагается передавать в систему МДЛП данные о регистрации препаратов по правилам ЕАЭС.

В случае утверждения проектов изменения вступят в силу со дня публикации документов.