Для выписки инсулина пациентке пришлось вызывать в больницу полицию

На протяжении нескольких недель она не могла получить положенный ей препарат якобы из-за его отсутствия в аптечной сети. И поскольку женщина уже не впервые оказывается в такой ситуации, то ее терпению настал предел, и, находясь в больнице, она вызвала полицию. Визит сотрудников МВД в ЦРБ и их беседа с фельдшером и работником аптеки возымели эффект. Инсулин пациентке выдали в тот же день.

Напомним, что в начале ноября пациентка центральной больницы Северского района Краснодарского края пожаловалась на грубость участкового врача, которая отказалась выписывать пациентке инсулин, потому что та не записалась на прием в установленном порядке. Видео своего общения она опубликовала в Интернете. Администрация ЦРБ принесла извинения и уволила сотрудницу, препарат пациентка получила.

По обоим фактам инициированы доследственные проверки.

Причины сбоев в лекарственном обеспечении, независимо от региона, бывают разные: задержки или дефицит финансирования, позднее проведение закупочных процедур, недостатки планирования потребностей, невыполнение условий контракта поставщиками. Однако эксперты обращают внимание на то, что согласно Приказу Минздравсоцразвития России N110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов», гражданам пенсионного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, рецепты могут оформляться на курс лечения до трех месяцев. А всем тем, кто моложе, – лишь на месяц. Увеличив этот срок, можно было бы избавить молодых, зачастую работающих граждан от лишней нервотрепки и пустой траты времени, да и разгрузить и без того заваленных работой врачей.