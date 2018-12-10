Дмитрий Медведев подписал Постановление о сроках внедрения маркировки

С большой долей вероятности можно утверждать, что Постановление Правительства РФ подписано в версии проекта, которая находится в распоряжении редакции «ФВ». При выходе официальной версии на сайте Правительства, информация может быть дополнена.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции проекту Постановления, регистрация в системе по Высокозатратным нозологиям (ВЗН) МДЛП будет проходить с 1 по 8 июля 2019 года. Те субъекты, которые занялись поставками ВЗН позже, также смогут провести регистрацию после 8 июля, поскольку определяющим сроком является не даты начала и конца, указанный в документе, а период в 7 календарных дней.

«Есть одна хорошая новость – документ, наконец-то, принят, - поделился с «ФВ» своим видением ситуации заместитель генерального директора Stada CIS . - Это позволит производителям финализировать даты внедрения маркировки, прописать детально свои ТЗ для поставщиков оборудования и программного обеспечения. Производители смогут уверенно сказать, к какой именно дате они будут готовы. И также уверено могу сказать, что к 1 января 2020 года большинство из них не успеет».

Заявка оператору (ЦРПТ) на прохождение тестирования информационного взаимодействия должна поступать не позднее 21 календарного дня с момента регистрации в системе мониторинга.

«Для участников пилотного проекта – срок в 21 день на тестирование информационного взаимодействия – приемлемый. Для всех остальных – это будет непосильная задача, даже в существенно большие сроки», - уверен .

Начиная с 1 октября 2019 года необходимо будет внести в систему мониторинга сведения в отношении лекарственных препаратов «….указанных в данном пункте настоящего постановления,

и всех операций, производимых с данными лекарственными препаратами,

в соответствии с Положением о системе мониторинга». А также нанести средства идентификации лекарственного препарата для медицинского применения, на первичную упаковку (в случае, если вторичная упаковка не предусмотрена) и вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов для медицинского применения.

В свою очередь, оператор обязуется обеспечить устройствами регистрации эмиссии средств идентификации лекарственных препаратов, а также регистраторами выбытия не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявки от поставщиков лекарств.