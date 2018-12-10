Дмитрий Медведев подписал Постановление о сроках внедрения маркировки

Сегодня, 17 декабря 2018 года Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства РФ «О сроках внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» для жизненно необходимых высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом «ФВ» сообщили два источника, близкие к ситуации.
С большой долей вероятности можно утверждать, что Постановление Правительства РФ подписано в версии проекта, которая находится в распоряжении редакции «ФВ». При выходе официальной версии на сайте Правительства, информация может быть дополнена.
Согласно имеющемуся в распоряжении редакции проекту Постановления, регистрация в системе по Высокозатратным нозологиям (ВЗН) МДЛП будет проходить с 1 по 8 июля 2019 года. Те субъекты, которые занялись поставками ВЗН позже, также смогут провести регистрацию после 8 июля, поскольку определяющим сроком является не даты начала и конца, указанный в документе, а период в 7 календарных дней.
«Есть одна хорошая новость – документ, наконец-то, принят, - поделился с «ФВ» своим видением ситуации заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков. - Это позволит производителям финализировать даты внедрения маркировки, прописать детально свои ТЗ для поставщиков оборудования и программного обеспечения. Производители смогут уверенно сказать, к какой именно дате они будут готовы. И также уверено могу сказать, что к 1 января 2020 года большинство из них не успеет».
Заявка оператору (ЦРПТ) на прохождение тестирования информационного взаимодействия должна поступать не позднее 21 календарного дня с момента регистрации в системе мониторинга.
«Для участников пилотного проекта – срок в 21 день на тестирование информационного взаимодействия – приемлемый. Для всех остальных – это будет непосильная задача, даже в существенно большие сроки», - уверен Иван Глушков.
Начиная с 1 октября 2019 года необходимо будет внести в систему мониторинга сведения в отношении лекарственных препаратов «….указанных в данном пункте настоящего постановления,
и всех операций, производимых с данными лекарственными препаратами,
в соответствии с Положением о системе мониторинга». А также нанести средства идентификации лекарственного препарата для медицинского применения, на первичную упаковку (в случае, если вторичная упаковка не предусмотрена) и вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов для медицинского применения.
В свою очередь, оператор обязуется обеспечить устройствами регистрации эмиссии средств идентификации лекарственных препаратов, а также регистраторами выбытия не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявки от поставщиков лекарств.
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