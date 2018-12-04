Дмитрий Медведев: затраты на маркировку лекарств будут совсем небольшими

15:39
6 декабря 2018

Елена Сидорова

106
Фото: government.ru

В России не ожидается дефицит лекарств и повышение цен на них, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, приведет ли вводимая система маркировки лекарств к их удорожанию или возникновению дефицита.

«Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается. Этого не будет, за ценами мы следим», – заверил премьер-министр.

По его словам, маркировка лекарств направлена на наведение порядка и развитие отечественного фармрынка. 

 «Это все делается для развития лекарственного рынка и для того чтобы поддержать людей. Я уверен, что эти затраты на маркировку будут совсем небольшими»,– подчеркнул Дмитрий Медведев. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
Bionika Digital выступила партнером образовательной программы по маркировке лекарств  
Вчера
ГУП ЧР «Фармация» ищет поставщиков на предстоящие два года
Вчера
Сенаторы предлагают установить особый порядок регистрации лекарств, предназначенных для применения в условиях ЧС
Популярное
Вчера
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
5180
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3553
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3515
30.11.2018
Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»
3295
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
2821