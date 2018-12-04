Дмитрий Медведев: затраты на маркировку лекарств будут совсем небольшими

«Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается. Этого не будет, за ценами мы следим», – заверил премьер-министр.

По его словам, маркировка лекарств направлена на наведение порядка и развитие отечественного фармрынка.

«Это все делается для развития лекарственного рынка и для того чтобы поддержать людей. Я уверен, что эти затраты на маркировку будут совсем небольшими»,– подчеркнул Дмитрий Медведев.