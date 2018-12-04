Дмитрий Медведев: затраты на маркировку лекарств будут совсем небольшими

В России не ожидается дефицит лекарств и повышение цен на них, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, приведет ли вводимая система маркировки лекарств к их удорожанию или возникновению дефицита.
«Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается. Этого не будет, за ценами мы следим», – заверил премьер-министр.
По его словам, маркировка лекарств направлена на наведение порядка и развитие отечественного фармрынка.
«Это все делается для развития лекарственного рынка и для того чтобы поддержать людей. Я уверен, что эти затраты на маркировку будут совсем небольшими»,– подчеркнул Дмитрий Медведев.
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