Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Дмитрий Руцкой займется...

Дмитрий Руцкой займется стабилизацией фармактивов группы «Биотэк»

07.04.2023
19:10
Руслан Мавлиханов

Фармактивы «Биотэк» перешли в доверительное управление Дмитрию Руцкому. Он займется выводом юрлиц из тяжелого финансового положения.

Дмитрий Руцкой | Фото: Игорь Чунусов

Владелец ГК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой займется стабилизацией фармактивов «Биотэк». Об этом сообщил Vademecum. Источник, близкий к «Биотэк», также подтвердил «ФВ» эту информацию.

В управление Руцкого перешли следующие юрлица: ООО «Биотэк», АО МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Биодез», ОАО «Фармация» (г. Шахты). Договоренность об управлении достигнута в середине марта.

Новый управляющий отметил, что развитие будет сфокусировано на производителях и рознице. Дистрибьюторское подразделение в текущей ситуации возродить не получится, заявил он в интервью изданию.

С момента ареста экс-главы компании Бориса Шпигеля в марте 2021 года в «Биотэк» уже несколько раз сменилось руководство. В начале марта этого года кредиторы даже инициировали процедуру банкротства в отношении ряда компаний, входящих в группу.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.