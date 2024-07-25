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Дмитрий Соловов вступил...

Дмитрий Соловов вступил в должность коммерческого директора Solopharm

25.07.2024
14:37
Дина Коблова
Фармкомпания Solopharm объявила о назначении Дмитрия Соловова на должность коммерческого директора. Он работает в компании с 2017 года, ранее занимал позицию директора по розничным продажам.
Дмитрий Соловов | Фото: пресс-служба Solopharm

Фармацевтическая компания Solopharm объявила о назначении нового коммерческого директора. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, в эту должность вступил Дмитрий Соловов.

Дмитрий Соловов начал работать в Solopharm в январе 2017 года на позиции федерального менеджера по работе с аптечными сетями. Основной его задачей было построение бизнеса с нуля на территории Сибири и Дальнего Востока. Затем Соловов перешел на должность национального менеджера и стал отвечать за работу с аптечными сетями России.

Став директором по розничным продажам, Дмитрий Соловов реализовал много проектов, включая проект обучения провизоров и фармацевтов — IQ Provision. Развивал розничное направления проекта Solotrade, занимался работой с неаптечной розницей и e-commerce.

«Назначение на новую должность для меня и моей команды — это в первую очередь вызов. Я вижу много возможностей для роста и развития бизнеса и с нетерпением и интересом приступаю к решению амбициозных задач», — прокомментировал Дмитрий Соловов.

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