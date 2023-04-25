Доходы Novartis в I квартале этого года выросли на 3%
Novartis увеличила продажи в I квартале этого года на 3%. Драйверами роста выступили препараты Entresto, Pluvicto, «Кискали» и Kesimpta.
Швейцарская Novartis опубликовала квартальный отчет за I финансовый квартал 2023 года. Продажи компании за этот период выросли на 3% и составили 12,95 млрд долл.
Среди основных драйверов роста компания называет препарат от сердечной недостаточности Entresto. За I квартал его продажи выросли на 32%, до 1,4 млрд долл. Также Novartis смогла успешно запустить в США препарат Pluvicto для лечения рака предстательной железы, он принес компании 211 млн долл.
Онкологический препарат «Кискали» в I квартале показал рост продаж на 81% и принес компании 415 млн долл. Kesimpta от рассеянного склероза удвоил продажи и заработал компании 384 млн долл. В то же время продажи препарата Cosentyx от псориаза снизились на 4%, до 1,07 млрд долл.
В прошлом месяце «Кискали» достиг важной контрольной точки в исследовании III фазы против рака молочной железы. Препарат показал способность снижать риск рецидива у женщин, которым поставили диагноз на ранней стадии. Швейцарский производитель активно разрабатывает новые препараты против этой онкологии, которые можно применять вместо «Кискали», заявил глава компании Васант Нарасимхан. В Novartis полагают, что годовой доход от «Кискали» может в будущем превысить 8 млрд долл.
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