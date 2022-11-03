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Доходы Pfizer в...

Доходы Pfizer в III квартале упали на 6%

03.11.2022
12:05
Николай Соколов

За III квартал этого финансового года Pfizer заработала на 6% меньше, чем в прошлом году. Вакцины компании против COVID-19 продаются хуже, но производитель намерен вывести на рынок новые средства.

Pfizer представила данные III финансового квартала 2022 года. Глобальная выручка компании упала на 6%, до 22,6 млрд долл., по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной причиной падения стало снижение спроса на вакцины против COVID-19 во всем мире. За этот квартал компания продала вакцин на 4,4 млрд долл., что на 66% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако снизившиеся продажи вакцины против коронавируса на международном уровне компенсировались высоким спросом в США, где выручка увеличилась на 83% по сравнению с прошлым годом благодаря новым бустерным прививкам против варианта «Омикрона» BA.5. Противовирусный Paxlovid также хорошо показал себя в этом квартале, он принес компании 7,5 млрд долл. глобальных продаж.

Продажи препарата для разжижения крови «Эликвис» составили около 1,5 млрд долл., что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. А глобальные продажи вакцины против пневмонии от Pfizer, Prevnar, насчитывают 1,6 млрд долл., что на 11% больше, чем за III квартал 2021 года. Чистая прибыль Pfizer за третий квартал достигла 8,6 млрд долл., что на 6% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания не планирует полагаться только на продукты против коронавируса, которые принесли рекордные прибыли в прошлом году. Он отметил, что Pfizer планирует запустить 19 новых продуктов и новых показаний для уже продающихся препаратов в течение следующих 18 месяцев. Например, на днях компания сообщила о положительных данных клинических испытаний своей вакцины против респираторно-синцитиального вируса, которая вводится беременным женщинам и должна защищать новорожденных.

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