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Доля аптек с...

Доля аптек с сервисами онлайн-заказа выросла до 73%

24.07.2023
09:05
Ольга Фатеенкова
Сотрудничество аптек и интернет-сервисов по заказу аптечных товаров продолжает развиваться. Возможность онлайн-заказов в аптеке отмечают 73% менеджеров по закупкам.
Фото: shurkin_son/ru.freepik.com

Доля аптек, поддерживающих возможность онлайн-заказов, последовательно растет. Если весной 2021 года 65% менеджеров по закупкам отмечали, что в аптеке работает сервис онлайн-заказов аптечных товаров, то весной 2023 года этот показатель составил 73%. Среди них в 96% аптек доступна опция бронирования лекарства на сайте с последующим получением в аптеке, доля таких заказов — 26% от всех покупок за месяц. В 34% аптек реализована возможность заказа препаратов на сайте с доставкой на дом. Доля подобных заказов составляет 13% покупок в аптеке за месяц. Таковы данные весенней волны 2023 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

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Среди сегмента сайтов интернет-аптек лидером по количеству подключенных аптек является Apteka.ru, увеличившая охват с 41%, по весенним данным 2021 года, до 62%, по данным весны 2023 года. Остальные интернет-аптеки также демонстрируют значительный рост: Zdravcity.ru — с 26 до 43%, сайт Uteka.ru показал более чем трехкратный рост — с 7 до 27%. Охват аптек интернет-сервисом Eapteka.ru вырос с 8%, по данным весны 2021 года, до 22% за аналогичный период 2023 года. Удовлетворенность сотрудничеством среди всех площадок интернет-аптек выше 50%. Наивысший уровень удовлетворенности отмечают менеджеры, работающие с интернет-сервисами Eapteka.ru (73%) и Zdravcity.ru (69%). Также менеджеры по закупкам отмечают высокую степень намерения продолжать работу с интернет-аптеками — по всем интернет-аптекам этот показатель больше 80%.

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Анализ установок первостольников к онлайн-заказам аптечных товаров показывает их неоднозначное отношение: с одной стороны, среди целевой аудитории есть негативное мнение к сотрудничеству с e-commerce-сегментом: 76% опрошенных считают, что онлайн-продажа лекарств обесценивает значимость провизора как специалиста, а 68% отмечают, что онлайн-продажа лекарств приводит к уменьшению потока клиентов в аптеках.

В то же время 72% провизоров отметили, что при онлайн-бронировании лекарств в аптеках существует возможность допродажи, 80% первостольников видят в онлайн-реализации лекарств с доставкой на дом новые возможности для бизнеса и увеличения продаж, а 67% опрошенных согласны с тем, что с помощью онлайн-торговли можно эффективно управлять ассортиментом.

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Распределение событий при получении покупателем онлайн-заказа в аптеке показывает, что дополнительные продажи при получении онлайн-заказа — не редкость. Так, четверть покупателей забирают онлайн-заказ и совершают дополнительную покупку в аптеке по собственному выбору, а 24% покупателей дополнительно приобретают товар благодаря рекомендации первостольника. По мнению провизоров первого стола, доля невыкупленных интернет-заказов в среднем составляет 18%.

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Интернет-заказы с доставкой на дом комплектуются непосредственно в аптеке — 79% менеджеров отметили данный способ. Среди них 68% отмечают, что доставка заказов осуществляется курьерской службой, с которой заключен договор.

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